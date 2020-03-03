شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاميرا مراقبة توثق فيديو جريمة مقتل الشاب محمد الجنيدي على ايدي مليشيات الانتقالي لهذا السبب التافه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لأحد المحلات في عدن واقعة مقتل شاب برصاص مسلحين تابعين لمليشيات الانتقالي المدعومة اماراتياً. الجريمة التي اثارت حالة من الصدمة حدثت بحي الشيخ عثمان قبل يومين حينما صوب جنود على متن طقم لعناصر مليشيات الانتقالي النار على شاب ويدعى محمد صادق الجنيدي واروده قتيلا. جديد "الخليج 365" Advertisements وكشفت مصادر محلية ان سبب اقدام المليشيات على هذه الجريمة حينما نصح الشاب من أبناء المنصورة راكبي الطقم بتخفيف السرعة لكي لايصطدمون بالناس. وبدلا من الاستماع للنصيحة هرع الجنود واطلقوا النار على الشاب واردوه قتيلا في الحال. ويظهر التسجيلا عراكا قصيرا استمر لثواني انتهى باطلاق النار على الشاب.

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