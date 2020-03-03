شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : هجوم كاسح يقتحم السعودية "جازان" وحالة الرعب والفزع تجتاح المواطنين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما اجتاحت أسراب من الجراد عددًا من المناطق السعودية في الأسبوعين، تداول عدد من المغرّدين على موقع “تويتر” مقطع فيديو يُظهر حجم الخفافيش التي تغطي سماء مستشفى الملك فهد في جيزان، في مشهد أثار مخاوف كبيرة بين المواطنين، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات صحة جازان بأنها بدأت مكافحة الخفافيش عبر المبيدات.

وبينما أعلنت صحة جازان بداية المكافحة، أثيرت مخاوف الناس في جيزان مع انتشار المقطع الذي يُبيّن حجم الخفافيش التي تحجب سماء مستشفى الملك فهد، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين في تنظيف المستشفى ومكافحة الخفافيش بعد انتشارها بهذا القدر.

جديد "الخليج 365"

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