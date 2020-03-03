شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي يخرج عن صمته ويوقف تدخلات التحالف ... ويعلن الجلوس مباشرة مع عبد الملك الحوثي لانهاء الحرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة باستخدام خلايا جذعية بشرية .... علاج نهائى لمرض السكر السعودية منزعجة جداً من هذا المسؤول الكبير داخل البلاط السلطاني العُماني والذي تم تعيينه بأمر الراحل قابوس السلطان هيثم بن طارق يُصدر 10 مراسيم سلطانية إحداها يخصّ جهاز الأمن الداخلي .. كيف علّق عُمانيون؟ مجلة استخباراتية تفجر مفاجأة صادمة: موقف السعودية من سلطان عمان هيثم بن طارق تغير بشكل مفاجئ واندلاع أول مواجهة عسكرية

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