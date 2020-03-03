شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعاً عن الجمهورية حتى آخر لحظة ... قائد عسكري شجاع أرعب الحوثيين في يوم اسود قلب فيه معادلات المعركة واستعاد الحزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفاعاً عن الجمهورية حتى آخر لحظة ... قائد عسكري شجاع أرعب الحوثيين في يوم اسود قلب فيه معادلات المعركة واستعاد الحزم

أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، في الساعات المتأخرة من مساء يوم الثلاثاء عملية عسكرية مصيرية في قلب مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وسط انهيار ورعب شديدين في اوساط عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش بقيادة محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، شنت هجوما شرساً على المليشيات الحوثية تكلل باستعادة مدينة الحزم بالكامل عقب اقل من اربعة وعشرون ساعة على سيطرة الحوثي عليها، بعد ان كبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، وفرار جماعي للمليشيات. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements وأضافت المصادر ان قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت في الأثناء من استعادة عاصمة المحافظة الحزم بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة. وأكد المصدر أن قوات الجيش تحاصر بعض مجاميع من العناصر الحوثية في مستشفى المدينة وبعض مزارع المواطنين، وان قوات الجيش تلاحق في الاثناء عناصر حوثية بضواحي المدينة من اتجاه الغيل. واضاف ان قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية متعددة المحاور والاتجاهات منها إلى مديرية الغيل وسوق الاثنين ومناطق السلمات وبراقش ومحيطها، وسط انهيار كبير ومتسارع يجري في صفوف ميلشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفاعاً عن الجمهورية حتى آخر لحظة ... قائد عسكري شجاع أرعب الحوثيين في يوم اسود قلب فيه معادلات المعركة واستعاد الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.