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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو لأصحاب القلوب القوية" حينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور رأساً على عقب والنتيجة صادمة ... أفعى تبتلع نمر حي بطريقة مخيفة

في مشهد مخيف من معارك الحياة البرية.. أظهر فيديو على موقع يوتيوب معركة بين أفعى ضخمة ونمر شرس. المعركة ابتدأت حينما شن النمر استفزازاته للأفعى لتظهر له الأخيرة ردة فعل مخيفة جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements وبعد مواجهات.. أظهر الفيديو لقطات للافعى بعد أن ابتلعت النمر، في مشهد لا يصدق. شاهد الفيديو من

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