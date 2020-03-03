شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا لاقتحامها وسعياً إجرامياً لإسقاط الجمهورية ... شاهد الصورة التي تكشف حجم التعزيزات العسكرية الضخمة والمزودة باسلحة نوعية ومتطورة حصلت عليها مؤخراً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمهيدا لاقتحامها وسعياً إجرامياً لإسقاط الجمهورية ... شاهد الصورة التي تكشف حجم التعزيزات العسكرية الضخمة والمزودة باسلحة نوعية ومتطورة حصلت عليها مؤخراً

قال مصدر عسكري إن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة اليومين الماضيين إلى مديرية مكيراس في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأضاف المصدر ان هذه التعزيزات تضم صواريخ أرض جو وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ومدافع ذاتية الحركة وعربات وأطقم مدرعة "حميضات" وصواريخ كاتيوشا، موضحاً أنها وصلت إلى معسكر لواء المجد في مكيراس قبل ان يتم نقلها إلى عقبة ثرة الجبلية عند الحدود الفاصلة بين مديريتي مكيراس في البيضاء ولودر في محافظة أبين

جديد اب برس

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وهذه الدفعة من التعزيزات التي تصل لمليشيا الحوثي المتمركزة في مكيراس وثرة هي الأكبر حتى الآن إذ تضم أسلحة جديدة متطورة حصلت عليها الجماعة مؤخراً.

وتسيطر جماعة الحوثيين على مديرية مكيراس في البيضاء وعقبة ثرة الجبلية منذ العام 2014 بينما أدى تراجع الدعم العسكري لقوات الجيش والمقاومة إلى توقف جهود تحرير مكيراس وثرة.

وكان تسريبات كشفت امس عن حشد الحوثي للميلشيا من اتجاه البيضاء بهدف التوجه الى مفرق "البيضاء - شبوة - مأرب " .والدخول منه الى منطقة " صافر"