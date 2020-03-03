شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل تجنب دخول مأرب ... من هي المرأة التي وضعها الحوثي كشرط أساسي على طاولة الشيخ سلطان العرادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقابل تجنب دخول مأرب ... من هي المرأة التي وضعها الحوثي كشرط أساسي على طاولة الشيخ سلطان العرادة

جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements #65533;عد سيطرة مليشيا الحوثي على مركز محافظة الجوف الإستراتيجية شمال شرقي اليمن ذات المساحة الكبيرة والموقع الاستراتيجي والموارد النفطية الكبيرة اتجهت الانظار نحو جارتها مأرب. حيث كشفت مصادر عن وجود جهود اجتماعية وقبلية لتجنيب مدينة مأرب الموجهة العسكرية والبحث عن صيغة تفاهم . وقالت تلك المصادر أن أول طلب تقدمت به جماعة الحوثي الى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة هو الإفراج عن " سميرة مارش " المعتقلة في سجون مأرب . واضافت المصادر ان الحوثين اعتبروا ان التجاوب مع مطلبهم يعد بمثابة حسن نوايا لانجاح المساعي القبلية والاجتماعية للوصول الى تفاوض لتسليم المحافظة. #65533;عد سيطرة مليشيا الحوثي على مركز محافظة الجوف الإستراتيجية شمال شرقي اليمن ذات المساحة الكبيرة والموقع الاستراتيجي والموارد النفطية الكبيرة اتجهت الانظار نحو جارتها مأرب. حيث كشفت مصادر عن وجود جهود اجتماعية وقبلية لتجنيب مدينة مأرب الموجهة العسكرية والبحث عن صيغة تفاهم . وقالت تلك المصادر أن أول طلب تقدمت به جماعة الحوثي الى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة هو الإفراج عن " سميرة مارش " المعتقلة في سجون مأرب . واضافت المصادر ان الحوثين اعتبروا ان التجاوب مع مطلبهم يعد بمثابة حسن نوايا لانجاح المساعي القبلية والاجتماعية للوصول الى تفاوض لتسليم المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقابل تجنب دخول مأرب ... من هي المرأة التي وضعها الحوثي كشرط أساسي على طاولة الشيخ سلطان العرادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.