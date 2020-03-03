شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجم أسد رجلا بعنف حتى الموت، ولاذ بالفرار منذ ذلك الحين، بعد هروبه من محمية للحياة البرية في كينيا.

وأقدم الأسد الهارب على قتل الرجل المدعو رونو كيبكيروي سيميون، بالقرب من حديقة نيروبي الوطنية في كينيا، ما دفع السلطات المحلية إلى تحذير السكان القريبين بالبقاء في منازلهم إلى أن يتم تحديد موقع الحيوان والسيطرة عليه .

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو)

• المذيعة "علا الفارس" تنشر غسيل قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" .. (فيديو)

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد

• "تمساح" ضخم يهاجم "لبوة" ويكسر فكها ويهشم رأسها ..شاهد كيف انتقمت منه الأسود في ملحمة قتالية ليس لها مثيل ..(فيديو)

Advertisements

• مذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" في ظهور صارخ بجوار عروسة شقيقها ... ارتدت فستان أحمر فخطفت الأنظار وكانت أميرة الحفل بلا منازع ... شاهد

• فيديو مرعب .. سعوديون حاولو اغتصاب طفل يمني وفعلوا به ما لا يتصوّره العقل ..شاهد

• أسد يهاجم طفل عمره 8 سنوات ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة .. وعندما بدأ بالتهامة حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• فتاة سعودية هجمت على الملك سلمان وحاولت تقبيله .. شاهد كيف رد عليها بتصرف غريب وغير متوقع ..(فيديو)

• وداعاً للشيخوخة المبكرة وأمراض القلب والزهايمر والسرطان .. هذة الثمرة اللذيدة والرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للأبد وتحميك من أخطر الأمراض القاتله

---------------------------------

واختفى الضحية عندما كان عائدا إلى منزله من العمل، بالقرب من أونغاتا رونغاي، يوم الجمعة، وكشف موقع الأخبار المحلي Kenyans.co.ke أن صاحب العمل عثر على الأسد وهو ينهش جثة عامله كيبكيروي سيميون، صباح يوم الاثنين.

وأطلق المسؤولون في محمية الحياة البرية في كينيا عملية بحث للعثور على الأسد الهارب، قائلين في بيان: "نحث السكان على التزام الهدوء وعدم الخروج ليلا حتى القبض على الأسد".

وذكرت صحيفة "ديلي نيشن" أن الرأس والذراع هي كل ما تبقى من الضحية في مكان الحادث، وصرح شقيقه قائلا: "كانت بعض أجزاء جسده منتشرة على الأرض .. حاول صاحب العمل تخويف الأسد لكنه لم يتمكن من إبعاده".

وقال السكان المحليون إن الأسد الهارب قتل أكثر من 30 كلبا وماشية في المنطقة.

ويحيط بالمحمية سياج كهربائي في بعض الأجزاء، لكنه لا يغلق المكان بأكمله، ما يتيح الهجرة التقليدية للحيوانات.

وفي مارس 2016، قُتل أسد بالرصاص بعد أن هرب من الحديقة وهاجم رجلا وأصابه بعدة جروح. وتلك هي المرة الرابعة في هذه السنة التي تجول فيها الأسود خارج المحمية.

المصدر: إندبندنت