البحسني يشيد بالدور الإماراتي في تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - المكلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن الإمارات كانت حاضرة وبقوة في الحرب ضد الإرهاب وتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على ساحل حضرموت على مدى عام كامل.



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وأضاف أن الدور الإماراتي مكن قوات النخبة من تطهير مدينة المكلا وساحل المحافظة من جماعات «القاعدة» و«داعش»، موضحاً أن الجهود الإماراتية لم تتوقف عند القضاء على الإرهاب ودحره من المحافظة، بل استمرت في تأهيل قوات أمنية وعسكرية لتأمين حضرموت ضد أي تهديدات قادمة.

وأوضح البحسني أن الدعم الإماراتي لا يزال متواصلاً في القضاء على ما تبقى من الخلايا النائمة الإرهابية، موضحاً أن حضرموت باتت اليوم تمتلك قوات أمنية وعسكرية مؤهلة للدفاع عنها وإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار والسكينة العامة التي تعيشها منذ دحر عناصر «القاعدة» و«داعش» منها في أبريل 2016.

وأكد أن مساندة الأشقاء ودعمهم لم يقتصر على الجانب العسكري بل شمل نواحي أخرى إغاثية وتنموية.