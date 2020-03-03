شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر حقوقي إن محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء قضت اليوم الثلاثاء، 03/آذار/2020، بالإعدام تعزيراً ضد 35 برلمانياً ومصادرة أموالهم لصالح الميليشيا.



وذكرت المصادر أن الحكم جاء بتهمة "الاتفاق الجنائي والتحريض لدول التحالف وحلفائها".

تفاصيل أوفى لاحقا..

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