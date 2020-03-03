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استمرار تدفق جثث المليشيا إلى صنعاء من جبهة الجوف

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

استمرار تدفق جثث المليشيا إلى صنعاء من جبهة الجوف

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر محلية تدفق قتلى مليشيات الحوثي الى العاصمة صنعاء مع اشتداد القتال في جبهات الجوف.

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 وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن مئات الجثث وصلت خلال يومين من القتال وباتت مستشفيات رئيسية في العاصمة عاجزة عن استقبال المزيد من القتلى.

 

وقتل المئات من عناصر مليشيات الحوثي خلال يومين في القتال الدائر بجبهات الجوف، فيما تواصل المليشيات الدفع بالمزيد من جحافلها بالتغرير عليهم بعد تحقيق بعض الاختراقات، حيث يقوم الجيش بحصدهم تباعاً.

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