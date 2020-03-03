الشاذلي يكرم "الامل التنموية" بمناسبة اليوم العربي للمياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

كرمت السلطة المحلية بعدن ووزارة الاعلام والهيئة العامة للموارد المائية بالجمهورية ومؤسسة ابداع اليوم الثلاثاء وبمناسبة اليوم العربي للمياه 3 مارس، مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن بشهادات شكر وتقدير.



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وشهد الحفل الذي أقيم بالمناسبة بقاعة مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن، تكريم نصر مبارك باغريب نائب رئيس مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين، والدكتور سليم النجار عضو مجلس الادارة بالمؤسسة ، ورنا الخطيبي رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة، ومنى محسن باعمر مسؤولة السكرتارية بالمؤسسة، ومريم الاهدل المسؤولة المالية بالمؤسسة.

وأشاد محمد نصر الشاذلي وكيل اول محافظة عدن، وحسين باسليم نائب وزير الاعلام، والدكتور ياسر باعزب رئيس مؤسسة ابداع، وماجد الشاجري الامين العام لمديرية خورمكسر ، والمهندس خالد بلعيدي رئيس الهيئة العامة للموارد المائية بالجمهورية بتسليم شهادات التقدير لقيادة مؤسسة الامل وعدد من منسوبيها.

وياتي منح شهادات الشكر والتقدير لمؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن، تقديرا لدورها الفاعل في مجال التوعية بالبيئة والحفاظ على المياه، وكذا في انجاح احتفالية اليوم العربي للمياة الذي يصادف اليوم الـ3 من مارس، الذي تحتفل به الدول العربية قاطبة للفت الانظار لاهمية المياة بحياة البشر والاستقرار والتنمية، وللحث على عدم الاسراف بالمياه والحفاظ على مصادرها وتجددها.