اخبار الخليج / اخبار اليمن

مدير صحة حضرموت ينفي وجود أي حالات اشتباه بكورونا في المكلا

0 نشر
اليمن العربي - عبدالله الشادلي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير صحة حضرموت ينفي وجود أي حالات اشتباه بكورونا في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

مدير صحة حضرموت ينفي وجود أي حالات اشتباه بكورونا في المكلا

الخليج 365 - عبدالله الشادلي

نفى الدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الأخبار المتداولة حول اصابة شاب بفيروس كورونا المستجد في مدينة المكلا بحضرموت.

 

Advertisements

وقال الجريري في تصريح خاص:" إن ما تم تداوله بشأن اصابة شاب بفيروس كورونا غير صحيح، وقد تواصلنا مع ادارة المستشفيات في المكلا ونفت الشائعات جملة وتفصيلا".

 

ودعا الجريري المواطنين لعدم الانجرار لمثل هذه الشائعات التي تقف خلفها جهات مجهولة لا تتسم بالمصداقية .. مؤكدا ان حضرموت خالية من الأوبئة حتى الان ولله الحمد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة حضرموت ينفي وجود أي حالات اشتباه بكورونا في المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا