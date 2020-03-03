شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 سجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812 حالة.

Advertisements وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصا. إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جنديا بعد تسجيل إصابة 3 جنود.

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