شكرا لمتابعة خبر عن مستوحاة من الخفافيش.. أول اختراع للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليه (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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