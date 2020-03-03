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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: الفنانة الكويتية شيماء علي تفضح خادمتيها بعد فحص صور هاتف إحداهن وتعلق ”والله أخجل من الحديث”!

كشفت الفنانة الكويتية شيماء علي، في فيديو مصور نشرته عبر حسابها على “سناب شات ” عن صدمتها في الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنهما شاذتان جنسيا.

وقالت في الفيديو ”والله أخجل من الحديث في هذا الموضوع، اكتشفت أن الخادمتين تحبان بعضهما، أستغفر الله العظيم، تسافران سويا وحياتهما سويا“.

وتابعت ”لم أكن أعرف بهذا الأمر إلا عندما طلبت هاتف واحدة منهما، وفوجئت بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة“.

وأردفت: ”طلبت فحص هاتف واحدة منهما، حتى أتأكد من عدم وجود صور لي أو لأولادي، ولكن صدمت مما رأيته، أوضاع صادمة وخطئي أنني ما عرفت من البداية“.

جديد اب برس

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