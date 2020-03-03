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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: كيف هزمت سلحفاة لبؤة حاولت افتراسها ...لن تصدق
فشلت “لبؤة” في التهام سلحفاة بفضل قشرتها القوية والتي مكنتها من حماية نفسها جيدا وتفادي أن تصبح فريسة سهلة في براري زامبيا.
وذكرت صحيفة “الديلي ميل” الصادرة في بريطانيا، أن المصور جون سامبسون، ٦٤ عاما، تمكن من التقاط صور مذهلة، أثناء محاولة اللبؤة بكل الطرق التهام الفريسة.
وقال “جون” إنه ظل منتظرا حتى وجد أن اللبؤة تراقب السلحفاة ثم هجمت عليها، لكن الأخير تمكنت من الدخول في الصدفة.
وكشف الفيديو أن اللبؤة أخذت السلحفاة وحاولت أكثر من مرة إخراجها من الصدفة ووصل الأمر إلى طلب المساعدة من لبؤة أخرى ولم يتمكنا من افتراس السلحفاة.
جديد اب برس
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