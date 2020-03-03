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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : كورونا يصل محافضات يمنية عدة ...ووزارة الصحة تطلب من جميع المواطنين القيام بهذه الإجراءات الضرورة وفيهذه الفترة الزمنية القصيرة

جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements ي أحدث إجراءات السلطات الصحية في اليمن لمواجهة فيروس كورونا ومحاولة الحد من انتشاره.

خصصت وزارة الصحة في عدن أرقام هاتف للتواصل والإبلاغ عن أي اشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا، وطالبت، بنشره في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثل الارقام، غرفة العمليات المركزية بوزاره الصحة العامة والسكان، وذلك على رقم مجاني وأرقام ثابته، وذلك على النحو التالي:

الرقم المجاني 195

أو على الأرقام الثابتة التالية

02358260

02358259 ي أحدث إجراءات السلطات الصحية في اليمن لمواجهة فيروس كورونا ومحاولة الحد من انتشاره.خصصت وزارة الصحة في عدن أرقام هاتف للتواصل والإبلاغ عن أي اشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا، وطالبت، بنشره في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.وتمثل الارقام، غرفة العمليات المركزية بوزاره الصحة العامة والسكان، وذلك على رقم مجاني وأرقام ثابته، وذلك على النحو التالي:الرقم المجاني 195أو على الأرقام الثابتة التالية0235826002358259

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