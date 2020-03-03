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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مأرب على وشك السقوط ...والحوثيون يثيروا الجدل بتحركاتهم العسكرية

بسيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على مديريتي الغيل والحزم تكون قد استكملت السيطرة على محافظة الجوف بشكل كامل عدا أجزاء محدودة من المديريات.

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وبحسب المعلومات لا تزال القوات الحكومية تسيطر على مساحة 25% من مديرية المتون، ومساحة 10% من مديرية المصلوب، ومديرية الخلق بالكامل، و5% من مديرية برط.

جديد اب برس

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وتقول المصادر العسكرية، إن مديرية خب والشعف في طريقها للسقوط، حيث تفرض المليشيا عليها حصاراً، متوقعة سقوطها خلال ساعات، وباعتبارها منطقة صحراوية، وتمثل 70% من مساحة الجوف.

وتدور المواجهات حالياً في الجزء المتبقي من جبهة مديرية المصلوب والساقية جنوب غرب الجوف ويحدها جنوباً مديرية أرحب محافظة صنعاء.

كما تستمر المعارك في جبهة العقبة والتي تقع شمال الحزم في الحد الفاصل بين مديريتي خب والشعف والحزم.

وفي جبهة المتون التي تقع في مديرية المتون غرب الحزم، وفيها سلسلة جبال حام الممتدة لقرب محافظة عمران، والمواجهات لا تزال مستمرة في جبال حام وفي الجرعوب وسط مديرية المتون.

أما في مديرية خب الشعف فتدور مواجهات في جبهة صبرين وهي جبال مطلة على الشعف، وعلى جبال العقبة من جهة الشمال، إضافة إلى جبهة المهاشمة في منطقة المهاشمة مديرية خب الشعف، وفي جبهة السليلة غرب مديرية خب الشعف المطلة على سوق الخميس وتعد خط إمداد جبهة الشعف للقوات الحكومية، كما تستمر المواجهات في جبهة الصفحة غرب اليتمة بمديرية خب الشعف، وفي جبهة سلبة شمال غرب مديرية خب والشعف.

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وفي مديرية برط العنان تدور المواجهات في ثلاث جبهات شمال غرب الجوف بمحاذاة محافظة صعدة، ومديرية برط رجوزة وهي جبهات الظهرة والقعيف وعفي، وجبهة القذمول في جنوب شرق محافظة صعدة.

والجوف 12 مديرية، وهي:

▪الحزم - سيطرت عليها مليشيا الحوثي في 2 مارس 2020

▪المتون - حوثية 75 % وشرعيه 25 %

▪الغيل سيطرت عليها مليشيا الحوثي في الأول من مارس 2020

▪المصلوب - شرعية 90% حوثية 10%

▪المطمة - حوثية

▪الزاهر - حوثية

▪الخلق - شرعية

▪الحميدات - حوثية

▪برط العنان - حوثية 95% - شرعيه 5%

▪برط المراشي - حوثية

▪برط رجوزه - حوثية

▪خب والشعف - شرعية 75% - وحوثية 25%

أما الألوية العسكرية المشاركة في جبهات الجوف ، فهي كالتالي:

اللواء 101مشاه

اللواء 155 مشاه

اللواء 122 مشاه

اللواء 127 مشاه

اللواء 22 مشاه

اللواء التاسع مشاه

اللواء 161 مشاه

اللواء 89 مشاه

اللواء 147 مشاه

لواء معين

اللواء الأول حرس حدود

لواء الحسم

اللواء التاسع حرس حدود بين الجوف وصعدة

كتائب المنطقة

كتائب محور الجوف.