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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" كان الرد قاسي وشديد ... تونسي صفع شرطي في ابيدجان

أظهر فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، شابا تونسيا ممرغا على الأرض بعنف شديد من طرف عناصر من شرطة ساحل العاج.

ووفق ما أظهر الفيديو جاء هذا الفعل المهين، ردا على قيام الشاب شمس الدين مسعودي بصفع شرطي عاجي أمام مطار أبيدجان بعد أن منعه الشرطي من العبور وحاول دفعه بقوة.

ولم تكتف الشرطة العاجية في ردها السريع على الحادث، بتمريغ الشاب التونسي أمام الملأ بطريقة بشعة وتصوير ذلك، بل اقتادته بعنف واعتقلته في مركز شرطة العاصمة أبيدجان.

وتداول رواد شبكة التواصل صورة للشاب التونسي وهو متورم العينين، ومستلقيا على سرير طبي.

وتضامنت رئيس رابطة الجالية التونسية في ساحل العاج انتصار عمري مع الشرطي المصفوع، مؤكدة "أن الشاب التونسي إنما تلقى جزاء فعله".

وحيّت رئيسة الرابطة "الشرطة العاجية على إدارتها للحادث وسيطرتها على موقف كان في الإمكان أن يكون أكبر وأخطر"، في حين ندد مدونين تونسيين بخنوع رئيسة الجالية وبالعنف الذي تعرض له الشاب التونسي، ووصفوا تعامل شرطة أبيدجان معه أمام الملأ بأنه "عنصري ومتوحش".

جديد اب برس

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