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عدن - ياسمين التهامي - بسبب هذه الكلمة التي قالتها ... مليونيرة يمنية تثير جنون السعوديين

جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements ثارت اليسعودية من اصول يمنية ندى باعشن مواقع التواصل و طالب رواد مواقع التواصل بمساءلتها بشأن هذا التصريح، واصفينه بأنه يتسم بالعنصرية والتفرقة.

وأوضح آخرون أن قبائل الحجاز هم قريش وجهينة وهذيل وعتيبه وبني حارث وغيرهم، حسب قولهم .

ظهرت باعشن لتشرح تصريحها، وقالت عبر”سناب شات”: “أنا بالغلط قلت كل الحجاز حضارم وهذا بسبب الربشه إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن أزعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل، وأنا تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر في الأمور غير المهمة، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض”.

وندى باعشن هي سيدة أعمال سعودية من أصول يمنية، مهتمة بالموضة، وتعيش في الكويت بعد زواجها من الملياردير الكويتي .

وحصلت باعشن، على بكالوريوس في التسويق والعلاقات العامة، وعلى ماجستير في العلوم الإدارية وتطوير المنشآت من جامعة سيمونز من الولايات المتحدة الأميركية. ثارت اليسعودية من اصول يمنية ندى باعشن مواقع التواصل و طالب رواد مواقع التواصل بمساءلتها بشأن هذا التصريح، واصفينه بأنه يتسم بالعنصرية والتفرقة.وأوضح آخرون أن قبائل الحجاز هم قريش وجهينة وهذيل وعتيبه وبني حارث وغيرهم، حسب قولهم .ظهرت باعشن لتشرح تصريحها، وقالت عبر”سناب شات”: “أنا بالغلط قلت كل الحجاز حضارم وهذا بسبب الربشه إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن أزعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل، وأنا تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر في الأمور غير المهمة، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض”.وندى باعشن هي سيدة أعمال سعودية من أصول يمنية، مهتمة بالموضة، وتعيش في الكويت بعد زواجها من الملياردير الكويتي .وحصلت باعشن، على بكالوريوس في التسويق والعلاقات العامة، وعلى ماجستير في العلوم الإدارية وتطوير المنشآت من جامعة سيمونز من الولايات المتحدة الأميركية.

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