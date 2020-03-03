اخبار الخليج / اخبار اليمن

أسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء 3/3/2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء 3/3/2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال المصدر في إفادته لـ"صحيفة عدن الغد" أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية جاءت كالتالي:-
الريال السعودي:
الصرف: 168
البيع: 169
الدولار الأمريكي :
الصرف: 638
البيع: 642

 

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء 3/3/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا