شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء 3/3/2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال المصدر في إفادته لـ"صحيفة عدن الغد" أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية جاءت كالتالي:-

الريال السعودي:

الصرف: 168

البيع: 169

الدولار الأمريكي :

الصرف: 638

البيع: 642 جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements

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