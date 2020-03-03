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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" هذا ما قاله عن خسارته في الجوف بعد خروجه من الحزم ... اول تعليق للواء امين العكيمي

وجه اللواء امين العكيمي رسالة شكر لابطال الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السادسة والثالثة والسابعة على التضحيات التي قدموها. واكد العكيمي بأنه سيعاود الكرة والحرب سجال كر وفر.. معتبر ما حدث في الجوف بانها رسالة تنبيه لكي يصحى الجميع من الغفوة حد قوله. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements

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