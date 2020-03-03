شكرا لمتابعة خبر عن عمل قذر وخسيس يقصم ظهور المغتربين اليمنيين داخل المملكة ويبكيهم من شدة القهر لأنه سيكون نكبة عليهم ويضيع ممتلكاتهم وتحويشة العمر بعد سنوات من الاغتراب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عمل قذر وخسيس يقصم ظهور المغتربين اليمنيين داخل المملكة ويبكيهم من شدة القهر لأنه سيكون نكبة عليهم ويضيع ممتلكاتهم وتحويشة العمر بعد سنوات من الاغتراب

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