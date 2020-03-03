الكثيري يكرم المخترع سالم باوزير ابمشارك في معرض الكويت الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

كرم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري الشاب المخترع سالم ابوبكر بن جنيد باوزير بعد مشاركته المتميزة في معرض الكويت الدولي للإختراع الثاني عشر عبر مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي باختراعه الذي يحمل عنوان (نظام الفرامل الذكي لحالات الإغماء المفاجئة أثناء قيادة السيارة).



و اشاد الوكيل عصام الكثيري بالمشاركة المتميزة للمخترع باوزير و تشريفه لوطنه و حضرموت في المحفل العلمي الكبير معبرا عن شكره لمؤسسة حضرموت للإختراع و التقدم العلمي لتبنيها مشكاركة المخترع و تدريبة موكدا دعم السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء لكل المشاركات الخارجية و الوطنية من قبل شباب وادي حضرموت.

بدوره قدم الاستاذ سالم صالح باوزير مدير عام حورة وادي العين تهانيه للشاب المخترع و مؤسسة حضرموت للإختراع و اسرته موكدا استعداد السلطة المحلية بالمديرية المساهمة و تذليل كافة الصعوبات امام مختلف البرامج و الانشطة التي تعمل على اكتشاف المواهب.

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و أشار رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس "فهد عبدالله باعشن" إلى عنايتهم بالعقول النابغة التي تعكس رقي التفكير ورجاحة الرؤية، لافتاً أن هذه العقول تعد صورة مشرقة تقتدي بها الأجيال القادمة في عدم الوقوف أمام التحديات الحالية والصعوبات وصناعة الأمل والطموح والإصرار من الأزمات.

ويعتبر معرض الكويت الدولي للإختراع ثاني أكبر المعارض في العالم على المستوى التنظيمي الذي يعقد سنوياً برعاية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي بمشاركة 100 اختراع و41 دولة بمشاركة وحيدة هذا العام في اليمن من المخترع باوزير.

وتدور فكرة اختراع "باوزير" حول تقليص حوادث المركبات عبر أجهزة استشعار في مقود القيادة لحظة غياب السائق عن الوعي وإصدار أصوات إنذار وأضواء وإيقاف السيارة تدريجاً.

حضر فعالية التكريم عدد من الشخصيات و الوجهاء من مديرية حورة وادي العين و قيادة مؤسسة ال باوزير و اسرة الشاب المخترع.