خارطة الوضع العسكري في الجوف بعد سيطرة المليشيا على الحزم والغيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص

قالت مصادر عسكرية إن هدوء حذرا يسود عدد من جبهات محافظة الجوف، بعد تقدم مليشيا الحوثي وسيطرتها على مركزي مديريتي الغيل والحزم.



وتابعت المصادر أن المليشيا تراجعت إلى الصفراء والحزم بعد مواجهات عنيفة مع الجيش.

وأضافت المصادر، لـ"الخليج 365" أن الجيش الوطني يسيطر كلياً على معظم خب الشعف، كبرى مديرات الجوف، وعلى اليتمة غرب شمال مدينة الحزم عاصمة المحافظة ومناطق برط القعيف وسلبة شرقاً وجبال صبرين التي تبعد عده كيلومترات من جبال العقبة.

ولفتت إلى أن الوضع في تحسن جداً والأيام تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت الإيجابية.

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وتمكنت المليشيا من السيطرة على مديريتي الحزم، عاصمة المحافظة، والغيل، بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا.

وتحاول المليشيا، حاليا، السيطرة على مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظة.

وتؤكد مصادر عسكرية، لـ"الخليج 365" أن السيطرة على المديرية لن تكون سهلة، كونها منطقة مفتوحة للقصف الجوي.

وتضيف المصادر، أن المديرية قد تصبح نقطة انطلاق لقوات الجيش لاستعادة ما خسره خلال الأيام الماضية، شريطة إعادة ترتيب الصفوف والحصول على دعم وإسناد، على حد تعبيرها.