مقتل مواطن جراء قصف حوثي على الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

القصف الحوثي الذي تواصل على القرى والتجمعات الآهلة في ريف مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، يوم الاثنين، خلف شهيداً من المدنيين وأضراراً في الممتلكات.



استشهد مواطن مسن، مساء الاثنين، بقصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا.

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة، إن المواطن يحيى سالم حين هوبل (60 عاماً) فارق الحياة بعد وصوله بلحظات إلى المستشفى جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

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وأصيب المواطن بشظايا قذيفة الهاون التي أطلقتها مليشيات الحوثي على منطقة الفازة، أثناء مروره بالطريق وهو عائد إلى منزله.

وأصيب سائق شاحنة وشخص آخر بجراح، الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميلشيات الحوثي في قاطرة تحمل مواد إغاثية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

ميدانياً أفشلت القوات المشتركة، قبل ظهر الاثنين، تسللاً حوثياً شرق مدينة حيس، جنوب الحديدة.