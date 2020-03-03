الأمم المتحدة تؤكد سعيها لتوسيع دعمها الصحي للنازحين في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت الأمم المتحدة، سعيها لتوسيع نطاق الدعم الصحي للنازحين في محافظة مأرب (شرق اليمن).



وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، أنه يقوم حاليا بتوسيع دعمه من 5 إلى 8 منشآت صحية في مأرب لضمان حصول النساء الحوامل والنازحات على الخدمات الصحية الطارئة التي يحتجن إليها بشكل عاجل أثناء النزوح.

وأضاف الصندوق في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه استطاع الشهر الماضي "إيصال خدمات الصحة الإنجابية إلى أكثر من 4,500 نازح في محافظات مأرب والجوف وصنعاء.

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وتستقبل محافظة مارب، موجة نزوح كبيرة من مناطق المواجهات في الجوف ونهم.

وفي وقت سابق أمس، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن (حكومية)، بأن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون "وضعاً مأساوياً بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مأرب المتاخمة".

وتمكنت المليشيات الحوثية من السيطرة على مديرية الغيل ومدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وتسببت المواجهات في نزوح مئات الآلاف من السكان والنازحين السابقين في مخيمات النزوح التي كانت تتضمنها مناطق الحكومة في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.