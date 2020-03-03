بحث سبل التعاون الأمني مع الجانب العماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، اليوم، مع نظيره العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس.

Advertisements جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. ونوه الميسري بجهود سلطنة عمان المساندة للحكومة الشرعية في اليمن على كافة الأصعدة، والتسهيلات التي تقدم للمواطنين اليمنيين. من جانبه أكد الوزير العماني استعداد وزارة الداخلية العمانية تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات.

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