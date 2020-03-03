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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث سبل التعاون الأمني مع الجانب العماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، اليوم، مع نظيره العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس.
جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
ونوه الميسري بجهود سلطنة عمان المساندة للحكومة الشرعية في اليمن على كافة الأصعدة، والتسهيلات التي تقدم للمواطنين اليمنيين.
من جانبه أكد الوزير العماني استعداد وزارة الداخلية العمانية تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات.
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