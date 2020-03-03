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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365 ـ خاص:
لقي قيادي حوثي مصرعه، خلال المواجهات التي شهدتها محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، يوم أمس الأحد.
وشيعت مليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، أمس الإثنين، 02/آذار/2020، القيادي عبد الكريم محمد الرزامي.
وذكرت مصادر محلية لـ"الخليج 365" أن الرزامي قتل مع 10 من القيادات الميدانية خلال مواجهات مع الجيش وبقصف لمقاتلات التحالف.
وتمكنت المليشيا من السيطرة على مركزي الغيل والحزم بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية
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