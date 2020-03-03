اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص: 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

الخليج 365 ـ خاص:

لقي قيادي حوثي مصرعه، خلال المواجهات التي شهدتها محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، يوم أمس الأحد.

 

Advertisements

وشيعت مليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، أمس الإثنين، 02/آذار/2020، القيادي عبد الكريم محمد الرزامي.

 

وذكرت مصادر محلية لـ"الخليج 365" أن الرزامي قتل مع 10 من القيادات الميدانية خلال مواجهات مع الجيش وبقصف لمقاتلات التحالف.

 

وتمكنت المليشيا من السيطرة على مركزي الغيل والحزم بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا