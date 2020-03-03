- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات ضمنها صواريخ وطائرات مسيرة إلى حدود أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365 ـ خاص:
دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية مكيراس في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأكدت مصادر خاصة أن هذه التعزيزات تشمل صواريخ أرض جو وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ومدافع ذاتية الحركة وعربات وأطقم مدرعة "حميضات" وصواريخ كاتيوشا.
وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أنها وصلت إلى معسكر لواء المجد في مكيراس قبل ان يتم نقلها إلى عقبة ثرة الجبلية عند الحدود الفاصلة بين مديريتي مكيراس في البيضاء ولودر في محافظة أبين.
وتعد هذه الدفعة من التعزيزات التي تصل لمليشيا الحوثي المتمركزة في مكيراس وثرة هي الأكبر حتى الآن إذ تضم أسلحة جديدة متطورة حصلت عليها الجماعة مؤخراً.
هذا وتسيطر مليشيا الحوثي على مديرية مكيراس في البيضاء وعقبة ثرة الجبلية منذ العام 2014 بينما أدى تراجع الدعم العسكري لقوات الجيش والمقاومة إلى توقف جهود تحرير مكيراس وثرة
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات ضمنها صواريخ وطائرات مسيرة إلى حدود أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.