شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مفاجئة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ من منصبه.. وهذا موقعه الجديد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فجر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة مدوية عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا".

وأضاف: " حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن إنهاء خلافه مع محمود الخطيب في وقت سابق وتبادل الثنائي الزيارات خلال الفترة الماضية.

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