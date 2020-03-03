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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : بعد سقوط محافظة الجوف..الرئيس هادي يخرج عن صمته ويعلن انهاء الدور السعودي والاماراتي في اليمن والجلوس مباشرة مع عبد الملك الحوثي لانهاء الحرب

2020/03/03 الساعة 10:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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