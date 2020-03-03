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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشروب يدمن عليه اليمنيون ويتناولونه على الريق..عليك ان تبتعد عنه ولا تتناوله ابدا لأنه يضرب الجهاز التناسلي ويدمر الكلى

2020/03/03 الساعة 09:07 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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