قتل مواطنين اثنين وأصيب آخر برصاص مسلحين في محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "يوسف محمد محمد الشويب" قتل برصاص مسلح يُدعى " م ن م ش" بمديرية ريف إب.



وفي مديرية المخادر، شمال إب، قتل المواطن" عادل قاسم محمد الحبيشي" برصاص مسلح آخر في حادثة جنائية أخرى.



وفي مديرية السياني أصيب مواطن ثالث برصاص أحد المسلحين في سوق النجد الأحمر

.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتاناً أمنياً زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل اليومية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة آخر برصاص مسلحين في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.