وردنا الأن.. ظهور خفافيش بشكل كبير في المملكة والخوف قد تكون محملة بفيروس كورونا تابع (صور+فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لعدد كبير من الخفافيش بمستشفى الملك فهد بجازان .

وأثارت أسراب الخفافيش الذعر بين المرضى والمراجعين ، ووصفها موثق الفيديو بأنه تغطي السماء وحجمها كبير .



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