شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة وصادمة تهتز لها اليمن في محافظة الجوف..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت مليشيات الانقلاب الحوثية، عمليات انتقامية إعدامات ميدانية بحق بعض كوادر مستشفى الجوف العام، بعد ساعات من إعلان قوات الجيش إستعادة السيطرة على مدينة الحزم والتوغل نحو جبهة الغيل.

وذكرت مصادر محلية، ان المليشيات الحوثية أعدمت الطبيب "محمد الشرعبي" الذي يعمل في مستشفى الجوف العام بمديرية الحزم، وقامت بإحراق المستشفى بالكامل.

جديد "الخليج 365"

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وكانت قوات الجيش قد استعادة السيطرة على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد هجوم معاكس شنته اليوم وبدعم من رجال القبائل في المحافظة وهو ما دفع بجماعة الحوثي لإحراق المستشفى وإعدام الطبيب.