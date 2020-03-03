شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري يفاجئ الجميع ويكشف عن رسالة تريد الشرعية أن تفاجئ بها العالم والحوثيين معاً لتحقيق معركة النصر الكبرى والوصول إلى قلب صنعاء.."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن "هناك خطط تكتيكية واستراتيجية" يجري ترتيبها بإشراف مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه وقيادة القوات المسلحة لتحرير محافظة الجوف بالكامل والوصول إلى صنعاء".

وأكد ناطق الجيش، في تغريدة نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "القوات المسلحة متواجدة بالقرب من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، ويسطرون ملاحم بطولية خالدة في كافة الميادين، بإسناد مباشر ومتواصل من طيران تحالف دعم الشرعية".

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وطمّأن العميد مجلي، "شعبنا اليمني بالنصر القادم". مشيرا إلى أن "أبطال الجيش الوطني ما يزالون مرابطون في مختلف جبهات محافظة الجوف، وسيتم طرد المليشيات الانقلابية الحوثية، وإعادة السكان الذين هجرتهم ولن تمر جرائمها دون عقاب". حسب قوله.

وأكد أن "أبطال قواتنا المسلحة حققوا في مديرية نهم انتصارات كبيرة، ومدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف دكت مواقع المليشيات الحوثية ودمّرت تعزيزاتها".

وكان الجيش الوطني قد تراجع في مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، بعد سيطرة مليشيا الحوثي عليها بعد مواجهات استمرت نحو شهر، بعد أيام قليلة من سحب السعودية لقواتها المتواجدة في المحافظة.