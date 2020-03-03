شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل أقرب المقربين لعيدروس الزبيدي وهو يقاتل في صفوف الحوثيين"الاسم + صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نشطاء ان سيف الزبيدي الضالعي ابن خال عيدروس الزبيدي لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين. وذكر الناشط صالح منصر اليافعي في تغريدة على تويتر رصدها محرر ” يمن اتحادي” ان سيف الضالعي قتل اثناء مشاركته القتال في صفوف الحوثيين. جديد "الخليج 365" Advertisements واكد اليافعي ان سيف هو ابن خال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس ألانتقالي الجنوبي. ويتهم الكثير من اليمنيين الحوثيين والانتقالي بالتنسيق السري وتزويد الانقتالي للحوثيين بالاسلحة والمعدات الثقيلة.

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