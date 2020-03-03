شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غضب عارمة تجتاح السعودية بعد ظهور فتاة في حضن سائق ددسن"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهرت فيه فتاة في حضن سائق مركبة من نوع ددسن، موجه من الغضب لعدم احترام الدين الإسلامي ولا العادات الاجتماعية.

وأوضح المقطع، أن المرتبة الجانبية للسائق كانت خالية ولا يوجد ما يمنع الفتاة من الجلوس عليها، إذا أُخذ بالاعتبار وجود صلة قرابة (الأبوة) بين السائق والفتاة.

وطالب عددٌ من النشطاء بمعاقبة الشاب والفتاة اللذين ظهرا في المقطع، فيما حذر بعضهم من وجود دخلاء يحاولون تشويه المجتمع ومأجورين من جهات خارجية.

جديد "الخليج 365"

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وبحسب بعض المعلومات التي حصلت عليها " صدى " فإنه يوجد بلاغ ضد سيارة من نوع " وانيت " نقل وعلى ما يبدو أن السائق يقود السيارة وفي " حضنه " فتاة، مطالبين من الجهات المختصة تطبيق النظام على هذا المخالف.