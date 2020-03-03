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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهالي سقطرى توجه شكر خاص للإمارات
الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تواصل دولة الإمارات القيام بالدور الخيري والإنساني في اليمن، حيث وضعت حجر الأساس لإنشاء شبكة كهرباء ضغط عالي، اليوم الإثنين، من خلال مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، لتغطية احتياجات منطقة ديلشة والقرى المجاورة لها بمحافظة أرخبيل سقطرى، بقدر 7 كيلو.
وتوجه الأهالي بالشكر الشديد لدولة الإمارات العربية الشقيقة، لقيامها بالمشروع العملاق والذي يعتبر من الضروريات الملحة للمواطنين بالسقطري، وخاصة في ظل قيام المؤسسة بتوفير المياه لتلك المناطق في وقت سابق.
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