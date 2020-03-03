مستشار سعودي يتهم الأحمر بالخيانة ويقول أنه الباني الأصل

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يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم الصحفي السعودي ورئيس تحرير صحيفة(العروبة اليوم)سامي العثمان نائب الرئيس اليمني الاحمر بقتل وذبح الشرعية وذلك على خلفية الهزائم المتلاحقة والانسحابات لجيش الشرعية في مناطق المواجهات مع الحوثيين. وقال العثمان في تغريدة له على تويتر:بعد ان قتل وذبح الارهابي الاخواني الأعجمي الشاويش محسن ال احمر الشرعية وأصبحت شرعية قطر وتركيا وايران وعمان! لن يعود هادي منصور اليمن وتحت اي عنوان! حياة القصور افضل من العودة للقبور ! فضلًا انه سيطلب اللجوء السياسي لاحد دول الخليج ويغط في نوم عميق!. Advertisements وكان العثمان كشف في تغريدة سابقة له ان محسن ال احمر واسم اجداده الخوقري من أصول ألبانية تركية موضحاان الاخوان الارهابيين في اليمن المؤثرين تعود اصولهم القريبة الى الأعاجم الأتراك وان هذا هو سبب الفوضى والارهاب الذي اصاب اليمن.

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