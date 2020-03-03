شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يقول انه دخل أول مديريات مأرب من ناحية الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وسائل إعلام حوثية، الإثنين، قيام مسلحي الجماعة بتنفيذ عملية التفافية مفاجئة على مدينة مأرب، عقب سيطرتهم على عاصمة محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء).
وقالت وسائل إعلام موالية للحوثيين، إن قوات الجماعة توغلت في مديرية رغوان بمأرب عقب هجوم شنته مساء الإثنين على المديرية الواقعة على تخوم مركز المحافظة.
وأشارت إلى أن الحوثيين تقدموا من محافظة الجوف واقتحموا مديرية رغوان لفتح جبهة جديدة باتجاه مدينة مأرب.
وأوضحت أن الحوثيين فتحوا عبر توغلهم في مديرية رغوان مساراً جديداً للتقدم نحو مدينة مأرب بالتوازي مع مساري جبهة صرواح ومسار مدغل الجدعان، من الجهة الغربية للمدينة.
ولفتت إلى أن التحرك العسكري ترافق مع جهود قبلية لعقد اتفاق مع الحوثيين لتجنيب مدينة مأرب المواجهات المسلحة.
وحتى الآن (صباح الثلاثاء)، لم تصدر القوات الحكومية أوالتحالف العربي الداعم لها أي تعليق بخصوص هذه الهجمات.
وسيطر الحوثيون على عاصمة محافظة الجوف الاستراتيجية (شمال شرق صنعاء)، الأحد، مايضع محافظة مأرب المجاورة والغنية بالنفط في مرمى نيراهم
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