شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني قطاع جعار يستعيد سيارة مصنع اسمنت الوحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
*أستعادت* قوات الحزام الأمني قطاع جعار سيارة خاصة بمصنع اسمنت الوحدة باتيس نوع حافلة بعد اختطافها بساعتين تقريبا"
*وصرح* مصدر في الحزام الأمني بعد تلقي بلاغ بقيام شخصين بالتقطع لباص المصنع *تحرك القائد صالح حيدرة ** المرقشي* إلى المكان المبلغ عنه الذي تم فيه التقطع وبجهود امنية حثيثة وتتبع خط سيار الباص المختطف من قبل القائد صالح المرقشي تمكن من الوصول إلى المكان الذي اخبئ فية الباص من الخاطفين
*وفي تصريح للقائد صالح* المرقشي قال اننا في الحزام لن نسكت عن هذة التصرفات الغير قانونية ولن ندخر جهدا" في سبيل امن واستقرار محافظتنا
حرصا" منا في توفير المناخ الآمن للإستثمار الوطني في منطقتنا ويأتي ذلك انطلاقا من واجبنا الأمني والوطني والاخلاقي
الجدير با الاشارة ان التقطع حدث في خط جعار زنجبار الاسفلتي ( الجول )
_ادارة ألتوجية المعنوي_
للحزام _الأمني والتدخل_ _السريع أبين_
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