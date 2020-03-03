شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تشهد اليمن استقرار نسبي في درجات الحرارة خلال اليوم الثلاثاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات اليمن والجنوب ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية في بيان التالي درجات الحرارة المتوقعة:

عدن (العظمى 30° - الصغرى 23°) صنعاء (العظمى 29° - الصغرى 10°) تعز (العظمى 29 ° - الصغرى 14°) المكلا (العظمى 29° - الصغرى 21°) الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 23°) سيئون (العظمى 36° - الصغرى 16°) Advertisements سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 21°) ذمار (العظمى 27° - الصغرى 08°) الغيضة (العظمى 30° - الصغرى 21°) مأرب (العظمى 35° - الصغرى 18°) صعدة (العظمى 28° - الصغرى 11°) المحويت (العظمى 25° - الصغرى 14°) عمران (العظمى 29° - الصغرى 08°) الجوف (العظمى 33° - الصغرى 17°)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على درجات الحرارة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.