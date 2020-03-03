نزوح عشرات الآلاف إلى مأرب إثر تصعيد الحوثيين في الجوف

أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، أجبر عشرات الآلاف على النزوح إلى محافظة مأرب.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في بيان، أنها رصدت نحو 25 ألف أسرة نازحة قادمة من محافظة الجوف خلال 24 ساعة.
وأضاف، أن النزوح الأخير أكبر من قدرات الوحدة التنفيذية وقدرات السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب.
وأشار إلى النازحين يواجهون "وضعاً مأساوياً بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مأرب المتاخمة".
وأطلقت الوحدة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني، من أجل التحرك العاجل لإغاثتهم، وحذرت من حصول كارثة إنسانية في المحافظة جراء استمرار التصعيد العسكري.
وغادرت مئات الأسر منازلها في مديريتي الحزم عاصمة محافظة الجوف ومديرية الغيل، تزامناً مع هذه المعارك، وفي ظل انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من المحافظة، ما جعلها تعيش في عزلة عن العالم.
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