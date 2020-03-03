عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. مليشيا الحوثي تخترق الهدنة الأممية

الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حفرت مليشيا الحوثي الإرهابية، شبكة أنفاق وخنادق أسفل مساحات كبيرة من مزارع المواطنين في الحديدة، والأمر الذي يعد استغلال للهدنة الأممية لتحويل المنطقة إلى ثكنات عسكرية.

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وثقت القوات المشتركة ما قامت به مليشيا الحوثي من عبث بمنازل ومزارع المواطنين، في تصوير جوي لها بالقرب من مناطق بالكيلو 16 والتي تقع في إطار مراقبة نقطة الارتباط الثالثة .

كشف التصوير عن مدي اختراق مليشيا الحوثي للهدنة الأممية، وذلك من خلال التجهيز والتحضير لمعارك في الحديدة، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه في وقف التصعيد والالتزام بالهدنة.