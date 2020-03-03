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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. مليشيا الحوثي تخترق الهدنة الأممية
الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
حفرت مليشيا الحوثي الإرهابية، شبكة أنفاق وخنادق أسفل مساحات كبيرة من مزارع المواطنين في الحديدة، والأمر الذي يعد استغلال للهدنة الأممية لتحويل المنطقة إلى ثكنات عسكرية.
وثقت القوات المشتركة ما قامت به مليشيا الحوثي من عبث بمنازل ومزارع المواطنين، في تصوير جوي لها بالقرب من مناطق بالكيلو 16 والتي تقع في إطار مراقبة نقطة الارتباط الثالثة .
كشف التصوير عن مدي اختراق مليشيا الحوثي للهدنة الأممية، وذلك من خلال التجهيز والتحضير لمعارك في الحديدة، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه في وقف التصعيد والالتزام بالهدنة.
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