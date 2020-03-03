عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مديرية الشحر تتخذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا

الثلاثاء 3 مارس 2020

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قامت إدارة ميناء الشحر بفحص جميع القادمين من شرق أسيا، في إجراء احترازي للوقاية من "كورونا"، وذلك بتوجيهات من مكتب الصحة العامة والسكان، الذي شدد على ضرورة فحص الوافدين في البحر قبل وصولهم إلى ميناء الشحر ، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الواجبه.

وطالب مكتب الصحة بتفعيل الرقابة الصحية وتوفير أدوات السلامة الصحية، بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمديرية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمديرية وخفر السواحل، وإلزام الوكلاء الملاحيين بالتدابير الضرورية أثناء تواجد سفنهم خارج وداخل الميناء.

وشدد مكتب الصحة على صعود الكادر الصحي بالميناء في الصفوف الأولي، لإجراء الفحوصات الطبية للطواقم الأجنبية وفي حالة الاشتباه يتم اتخاذ الخطوات الطبية اللازمة، وإشعار الوكلاء الملاحيين بعدم الصعود إلى السفن قبل الفحص الطبي للطاقم.