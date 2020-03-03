اخبار الخليج / اخبار اليمن

السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني

الثلاثاء 3 مارس 2020

السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني

متابعات_الخليج 365

اجتمع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرياض، مع ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود أنطوان بيلر، وذلك لمناقشة كافة جهود المملكة الإنسانية والاقتصادية لدعم ومساعدة الشعب اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا