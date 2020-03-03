شكرا لمتابعة خبر عن تقرير بآخر مستجدات الجوف .. خطة عسكرية محكمة وتوجيهات عليا ومعارك عنيفة لاستعادة الحزم (تعرف على خارطة السيطرة للطرفين ومصير العكيمي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 2 مارس/آذار، بأن قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال البلاد)، استعادت تنظيم صفوفها وعاودت الهجوم على الحوثيين من أطراف مدينة الحزم عاصمة المخافظة.

وقالت المصادر ، ان وحدات الجيش الوطني التي انسحبت من مدينة الحزم أعادت ترتيب صفوفها في معسكر اللبنات شرق المدينة، وتحركت مع مجاميع قبلية يقودها اللواء امين العكيمي، وتستعد حاليا لاستعادة السيطرة الكاملة على مدينة الحزم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : عبدالباري عطوان يفجر مفاجئ مزلزله للجميع ويكشف عن تفاصيل خطيرة مسربة عن أقوى حرب قادمة ضد هذه الدولة وآخر مكالمة بين رئيسين لشنها

شاهد : فضيحة مزلزلة لحاكم دبي الأميرة -هيا بنت الحسين- تضع زوجها محمد بن راشد في ورطة كبيرة وتلقنه درساً لن ينساه "طول حياته "

عاجل بالفيديو : قوة عسكرية ضاربة باحدث الآليات والاسلحة تتوجه الى جبهات القتال المشتعل في الجوف (شاهد وتفاصيل)

مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل .. نفذ أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والمملكة (الاسم)

مصادر : تكشف عن توحيد البنك المركزي في العاصمةصنعاء وبنك عدن هذا الإسبوع ومصير العملة الوطنية الجديدة في الشمال

وأشارت المصادر الى ان المليشيات الحوثية اتخذت من المدنيين دروعا بشرية وتمركزت على أسطح المنازل والمباني، في محاولة لمنع أي تقدم لقوات الجيش.

وأكدت أن طائرات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها على تجمعات ومواقع انتشار الحوثيين في عدة مناطق من المحافظة وخصوصا مدينة الحزم.

ولفتت إلى أن ”تضاريس محافظة الجوف مفتوحة، وهي صحراوية منبسطة وليست جبلية، ما يعني أن عملية استعادة أي مناطق سقطت في سيطرة الحوثيين ممكنة وليست معقدة“.

ونوهت المصادر الى أن قوات الجيش تعي أهمية استعادتها، باعتبارها تشكل خطرًا على محافظة مأرب بدرجة رئيسية، إلى جانب أهميتها البالغة في سير العمليات العسكرية في المناطق الأخرى.

وذكرت أن ”توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الحوثيين التي يسعى للسيطرة على محافظة الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية“.

وأكدت المصادر أن ”قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة عسكرية محكمة بعد استقدام الحوثيين إلى أرض مفتوحة“.

في السياق ذاته ، لقي اثنان من قيادات الحوثي الميدانية مصرعهما أمس الأحد خلال المعارك مع الجيش الوطني في الجوف.

Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية أن قائد كتائب الاقتحام الحوثية زيد الشريف قتل في الجوف أثناء محاولة الحوثيين اقتحام أحد مواقع القوات الحكومية.

وأكدت المصادر أيضا مصرع المدعو أبو سجاد السقاف مشرف عناصر القناصة في الجوف وهو أحد القيادات الميدانية البارزة للجماعة.

خارطة السيطرة

وكثفت مليشيات الحوثيين، من عملياتها العسكرية خلال أكثر من شهر ونصف، في محافظة الجوف، من خلال الدفع بمقاتليها باستماتة في أكثر من جبهة من جبهات المحافظة، على الرغم من سيطرتها المسبقة بشكل كامل على 5 من مديرياتها البالغ عددها 12 مديرية، في محاولة لتحقيق اختراق جديد أكثر أهمية، وهو ما تحقق من خلال سيطرتها منذ مطلع الأسبوع الجاري على مديريتين إضافيتين، بينهما مديرية الحزم، عاصمة المحافظة.

وحتى اللحظة ما تزال قوات الجيش تتشاطر أجزاء محافظة الجوف مع مليشيات الحوثيين، دون سيطرة مطلقة لأحد الطرفين، في حين ما تزال الأجزاء الشرقية من مديرية الحزم، التي انسحبت إليها قوات الجيش، تشهد معارك عنيفة ضد الحوثيين، في محاولة لاستعادة مناطق المدينة.

وتسيطر قوات الجيش الوطني وقبائل محافظة الجوف، على أجزاء واسعة من مديرية برط العنان، شمال غرب المحافظة، وأجزاء من مديرية خب والشعف، كبرى مديريات الجوف شرقا، ومناطق من مديرية المصلوب جنوبا، إلى جانب سيطرتها على كامل الشريط الحدودي للمحافظة مع الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

موجة نزوح

وأجبرت آلاف الاسر على النزوح إلى محافظة مأرب، بحسب بيان الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية).

وأضاف البيان أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون "وضعا مأساويا بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مارب المتاخمة".

وتابع "رصدت الوحدة، الأحد، نحو 25 الف أسرة نازحة قادمة من محافظة الجوف خلال 24 ساعة".

ونوهت الوحدة التنفيذية أن "النزوح الأخير أكبرمن قدراتنا وقدرات السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب".

وأطلقت الوحدة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني، من أجل التحرك العاجل لإغاثتهم.

والأحد، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية بعد معارك مع القوات الحكومية.

ووقعت مدينة الحزم بيد الحوثيين عام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية في ديسمبر 2015 من استعادتها.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها تصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.